Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Не болеть
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Гастроэнтеролог развеяла популярный миф о сахарном диабете
Здоровье

Сегодня, 17:10

1 мин.

Гастроэнтеролог развеяла популярный миф о сахарном диабете

Мария Задорожная
Автор
Женщина измеряет уровень сахара в крови
Фото vgajic, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Врач-гастроэнтеролог, терапевт и диетолог Светлана Незванова в беседе с «СЭ» заявила, что сахарный диабет второго типа и сахарный диабет первого типа — это абсолютно разные заболевания. Первый связан с пищевым поведением и некоторыми генетическими факторами.

А сахарный диабет первого типа — это аутоиммунная болезнь, где генетика тоже играет роль, но факторами риска могут быть любые провокации организма. Например, слабая поджелудочная железа. Поэтому собственные клетки иммунитета разрушают ее клетки и нарушают выработку инсулина.

«Употребление сахара ведет к риску развития инсулинорезистентности и сахарного диабета второго типа. Но многое также зависит от генетики, от наличия сопутствующих воспалительных заболеваний», — подытожила эксперт.

Первые признаки сахарного диабета. Как распознать диабет на ранних стадиях?
1
Медицина
Новости холдинга
Британский боксер Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры
Чемпиона России по гиревому спорту Фещенко застрелили в Москве
Отношения ЕС и Украины портятся из-за срыва газового транзита. И вот почему
В Москве застрелили чемпиона России по гиревому спорту Фещенко
«Спартак» не выиграл чемпионство из-за Промеса. О чем врет Абаскаль, а где говорит правду
«КамАЗ» впервые уступил лидерство на рынке тяжелых грузовиков в РФ
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже