Гематолог перечислил признаки анемии

Врач-гематолог, онколог Александр Серяков в беседе с «СЭ» подчеркнул, что при внезапном появлении чувства усталости и проблем с памятью следует сдать анализы на гемоглобин.

«Страдающий анемией часто задыхается даже при небольших физических нагрузках или подъеме по лестнице», — сказал эксперт.

Также к признакам анемии доктор отнес сонливость, «мушки» перед глазами, шум в ушах, появление головокружений, особенно при вставании, и частые головные боли.

«Ухудшение работы мозга происходит из-за гипоксии (недостатка кислорода). Наиболее тяжелые случаи могут сопровождаться обмороками», — добавил онколог.

Однако существует слабовыраженная анемия, которую часто обнаруживают случайно в ходе лабораторных исследований.

Следует насторожиться, если без видимых причин ухудшается внешность. Например, возникают бледность и сухость кожи, зуд и трещины, особенно в уголках рта, часто выпадают волосы и медленно растут. Также нехватка железа отражается на здоровье ногтей — они расслаиваются и меняют форму. Кроме того, появляются синяки на теле без причины.