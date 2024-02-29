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Генетик назвала виды рака, которые передаются по наследству
Здоровье

29 февраля, 17:25

1 мин.

Генетик назвала виды рака, которые передаются по наследству

Мария Маковей
Автор
Дочь утешает мать
Фото fizkes/istockphoto.com
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Врач-генетик Юлия Жусина считает, что практически любой рак может передаваться по наследству, поэтому при наличии определенных условий очень важно проводить генетический тест. Об этом пишет Е1.ru.

«В первую очередь мы обращаем внимание на локализацию первичной опухоли и на ее гистологический вариант. Если у родственника был рак молочной железы, яичников или толстой кишки, вероятность найти наследственную предрасположенность к раку составляет 10-20%. Но если в семье был рак шейки матки или рак легкого, вероятность наследственности стремится к нулю», — объяснила доктор.

Эксперт отметила, что врач выбирает пациента для генетического тестирования с учетом нескольких критериев: возраста начала заболевания, гистологического типа опухоли, семейного анамнеза и этнического происхождения.

«Если у родственника была найдена генетическая причина, то вероятность того, что дети унаследуют такую же предрасположенность, чаще всего составляет 50%. Но могут быть и другие варианты риска, — подчеркнула Жусина.

Также эксперт отметила, что если здоровый человек без онкологических заболеваний в семье хочет оценить свой генетический риск, он может пройти тестирование на панели генов, например «Все виды наследственного рака».

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