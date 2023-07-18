Генетик объяснила, может ли синдром Дауна проявиться спустя много лет

17 июля на сайте издания «Газета.Ru» рассказали историю американки, у которой синдром Дауна диагностировали в 23 года. У жительницы Мичигана Эшли Замбелли периодически возникало учащенное сердцебиение, случались проблемы с челюстью и вывих колена. В детстве она временами имела проблемы с учебой, но врачи и не подозревали у нее синдром Дауна. Диагноз поставили после того, как у Эшли родилось трое детей с этим синдромом, а наличие дополнительной хромосомы подтвердило генетическое тестирование.

Генетик Светлана Перес рассказала СЭ, что у людей с мозаичной формой синдрома Дауна изначально есть две клеточные линии: одна — с нормальным 46-хромосомным набором, вторая — с 47-хромосомным набором, включая дополнительную 21 хромосому. Проявление и тяжесть медицинских осложнений зависит от пола и пропорции клеток трисомии по 21 хромосоме в каждой различной ткани, включая мозг.

«На практике риск развития нарушений, типичных для синдрома Дауна, не может быть полноценно спрогнозирован, поскольку невозможно определить кариотип (совокупность признаков полного набора хромосом) в каждой отдельной клетке организма. У некоторых людей с мозаичной формой синдрома Дауна имеются малозаметные клинические признаки и при этом сохраняются абсолютно нормальные умственные способности», — пояснила специалист.

По ее словам, особенно это «смазано» у девочек, так как у них две Х-хромосомы, в отличие от мальчиков — если только одна из этих двух хромосом повреждена, то симптомы и проявления могут быть минимальными. «Но это не исключает риски появления синдрома Дауна у следующего поколения», — заключила Светлана Перес.

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