Гештальт-терапевт назвала пять причин постоянной разбитости после сна

Гештальт-терапевт Евгения Пименова назвала пять причин постоянной разбитости после сна.

Во-первых, недосыпание может быть связан с тем, что человек был в перевозбужденном состоянии перед сном. Также может повлиять отсутствием режима.

Во-вторых, люди часто жалуются на кошмары, если не высыпаются.

В-третьих, может сказаться на состоянии выгорание и общее переутомление организма.

В-четвертых, усталость может наступать из-за на нелюбимой работы либо общения с людьми, которые нам не нравятся.