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Сегодня, 09:06

Гештальт-терапевт назвала пять причин постоянной разбитости после сна

Виктория Кравченко
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Гештальт-терапевт Евгения Пименова назвала пять причин постоянной разбитости после сна.

Во-первых, недосыпание может быть связан с тем, что человек был в перевозбужденном состоянии перед сном. Также может повлиять отсутствием режима.

Во-вторых, люди часто жалуются на кошмары, если не высыпаются.

В-третьих, может сказаться на состоянии выгорание и общее переутомление организма.

В-четвертых, усталость может наступать из-за на нелюбимой работы либо общения с людьми, которые нам не нравятся.

В-пятых, проблемы со сном и тотальная нехватка энергии могут быть связаны с депрессией и тревожными расстройствами.

Источник: https://life.ru/p/1581197
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