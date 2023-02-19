Гинеколог Габанян развеяла распространенный миф о сексе во время беременности

Врач-акушер-гинеколог Юлия Габанян рассказала, что секс во время беременности полезен, если у женщины нет противопоказаний.

«В современной гинекологии если женщина здорова, плод развивается нормально, отсутствуют какие-либо противопоказания, регулярная половая жизнь приветствуется даже до даты родов. Это объясняется тем, что секс стабилизирует психоэмоциональное состояние женщины, укрепляет отношения с мужем, способствует установлению доверительного контакта в семье», — приводит «Life.ru» слова Габанян.

Как отмечает врач, во время полового контакта наблюдается сокращение мышц влагалища и матки, что помогает подготовиться к большим нагрузкам во время родов. Также при завершении процесса шейка матки обогащается полезными веществами, которые содержатся в семенной жидкости партнера.