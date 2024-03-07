Гинеколог назвала самые распространенные женские заболевания

Врач-акушер, гинеколог Дарья Казакова в разговоре с «Газетой.ru» заявила, что основная причина преждевременной смертности среди женщин — сердечно-сосудистые заболевания. Среди онкологических заболеваний в молодом возрасте чаще всего встречается рак шейки матки, в более старшей возрастной группе — рак молочной железы. Также распространены рак толстой и прямой кишки, рак желудка и легких.

Кроме того, женщины в большей мере подвержены депрессивным расстройствам, в том числе послеродовой депрессии. А в подростковом возрасте у девушек часто обнаруживаются расстройства пищевого поведения, железодефицитная анемия и инфекции, передающиеся половым путем.

«У женщин старше 60 лет чаще всего диагностируются заболевания сердца, острое нарушение мозгового кровообращения и болезни органов дыхания. Деменция в этой возрастной группе также чаще встречается у женщин, нежели у мужчин. В связи с дефицитом эстрогенов у женщин в постменопаузе часто снижается плотность костной ткани, то есть развивается остеопороз. Поэтому женщины в этом возрасте чаще, чем мужчины, получают травмы в результате падения», — заключила врач.