Гинеколог назвала топ-3 самых ненадежных методов контрацепции

Заведующая женской консультацией Виктория Ловцева рассказала «СЭ» о том, какие методы современной контрацепции абсолютно ненадежны. «Существует даже специальный показатель, так называемый индекс Перля, который показывает сколько женщин из 100 забеременели в течение года, применяя тот или иной способ защиты», — пояснила специалист. Наименее надежен, по ее словам, биологический метод, основанный на определении овуляции и воздержании в этот период. «Индекс Перля у него — 40%. Подобная схема может применяться только женщинами с абсолютно регулярным менструальным циклом», — предупредила врач.

Также не сильно безопасен прерванный половой акт с индексом Перля 27%. «При прерванном половом акте семяизвержение происходит снаружи. Но, еще до этого момента в предсеменной жидкости у мужчин содержится некоторое количество малоподвижных сперматозоидов, которые вполне могут привести к зачатию. Применение полностью зависит от человеческого фактора и честности партнера», — подчеркнула Виктория Ловцева.

Завершают топ-3 наименее эффективных способов контрацепции химические барьерные методы, основанные на введении во влагалище незадолго до полового акта веществ, разрушающих сперматозоиды. «Сложность состоит в том, что их нужно вводить строго за определенное время и нельзя использовать мыло. Среди минусов также отсутствие защиты от инфекций и хлюпающие звуки. Индекс Перля — 21%», — подытожила заведующая женской консультацией.

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