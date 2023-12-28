Гинеколог назвала витамины, необходимые женщинам после 40 лет

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Гинеколог Екатерина Волкова считает, что женщинам старше 40 лет надо более тщательно следить за состоянием здоровья. Об этом она сообщила порталу «Доктор Питер».

«Усталость, сонливость, бессилие, вялость... Знакомы вам эти симптомы? Такое состояние может возникать по различным причинам, и одна из самых распространенных — это дефицит витаминов и минералов», — отметила врач.

По словам эксперта, существует пять витаминов, которые прежде всего стоит употреблять женщинам старше 40 лет:

Витамин D. Помогает лучше усваиваться кальцию, отвечает за крепость костей, защищает организм от развития сахарного диабета, ожирения, инфаркта, псориаза и даже депрессии.

Витамин А. Благоприятно влияет на работу репродуктивной системы, отличное средство для профилактики мастопатии. Кроме того, поддерживает здоровье кожи и слизистых.

Витамин Е. Защищает кожу от вредного воздействия ультрафиолета, преждевременного появления морщин, участвует в синтезе половых гормонов. Также снижает риски атеросклероза и тромбоза, помогает печени.

Витамины группы В. Помогают поддерживать здоровье нервной системы, снижают уровень стресса, улучшают работу мозга. Также участвуют в энергетическом обмене, синтезе гормонов щитовидной железы и эритроцитов.

Витамин С. Защищает организм от свободных радикалов, которые повреждают здоровые клетки. Отличный антиоксидант. Участвует в построении соединительной ткани (связки, суставы, кожа).

Кроме того, гинеколог предупредила, что не следует самостоятельно назначать себе витамины. При наличии симптомов витаминодефицита следует обратиться к врачу.

По словам специалиста, лучше также отказаться от витаминных капельниц, так как они увеличивают риск развития тромбоза и болезней печени.