Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Не болеть
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Гинеколог объяснил, когда следует выполнять упражнения Кегеля
Здоровье

Сегодня, 19:25

1 мин.

Гинеколог объяснил, когда следует выполнять упражнения Кегеля

Мария Задорожная
Автор
Женский живот
Фото bymuratdeniz, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Врач-гинеколог, хирург Александр Никитин в беседе с «СЭ» заявил, что упражнения Кегеля следует делать три раза в день. По его словам, необходимо постепенно увеличивать количество подходов и довести их число до десяти.

«Пусть эти упражнения сопутствуют повседневным делам, ведь их можно выполнять незаметно для окружающих. Например, сидя на рабочем месте или отдыхая в кресле, на диване», — отметил эксперт.

Также врач советует приурочить выполнение упражнений к какому-то регулярному делу. Например, делать их во время нанесения макияжа, разговоров по телефону, поездки на работу в метро или на машине, при готовке, глажке и пр.

Кроме того, гинеколог советует сформировать привычку фиксировать (напрягать) мышцы промежности каждый раз перед поднятием тяжести, кашлем или чиханием.

«Не нужно выполнять упражнения при мочеиспускании. Это вредно и может привести к неполному опорожнению мочевого пузыря, а также увеличивает риск инфекции», — подытожил доктор.

Какие витамины нельзя принимать вместе. Какие витамины нельзя принимать вместе
Советы и рекомендации
Новости холдинга
Летевший из Дубая в Москву самолет подал сигнал бедствия над Каспийским морем
Президент Финляндии высказался об открытии границы с Россией
Опубликован список самых медийных лиц российского спорта 2024 года
«Спартак» закрывает две сделки, «Зенит» потратит еще 20 млн. Главные трансферные слухи РПЛ за 29 января
Украина без американских выплат и срыв поставок оружия. Что пишут СМИ
Кокорин оскорбил РПЛ в интервью Смолову
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже