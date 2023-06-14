Гинеколог объяснила, чем могут быть опасны ежедневные гигиенические прокладки

Врач гинеколог-эндокринолог Мария Филатова рассказала «СЭ», чем могут быть опасны ежедневные гигиенические прокладки. «Прокладки лучше вообще не использовать вне менструации. Однако на практике многие женщины «подсаживаются» на ежедневки, ведь они дарят ощущение надежности, чистоты и комфорта. На деле же они создают такой микроклимат, в котором гораздо легче размножаться стафилококкам, кишечной палочке и грибкам», — пояснила специалист. Из-за этого может нарушиться вагинальная микрофлора — комплекс микроорганизмов, находящихся во влагалище, защищающих его от инфекций и поддерживающих здоровую среду для роста полезных бактерий. «Так как влагалище пытается само себя очистить от всего лишнего, при использовании прокладок количество выделений может еще больше увеличиться. Необходимо запастись терпением и привыкнуть не использовать их», — порекомендовала гинеколог.

В норме pH влагалища 3,8-4,4. В этой среде наиболее комфортно себя чувствуют полезные лактобактерии. «При нарушении баланса женщина может столкнуться с такими заболеваниями, как молочница (она же — кандидоз), аэробный вагинит, связанный с кишечной палочкой, стафилококками и стрептококками, и бактериальный вагиноз, при котором женщину может беспокоить патологический «рыбный» запах при отсутствии зуда и жжения», — предупредила врач.

Как отметила Мария Филатова нарушить баланс вагинальной микрофлоры и привести к различным проблемам, может ряд факторов. Среди них использование антибиотиков, которые убивают не только вредные бактерии, но и полезные. «Довольно часто на фоне приема антибиотиков развивается молочница — появляются зуд, жжение и белые творожистые выделения. В этом случае можно принять одну капсулу флуконазола для решения проблемы. Никогда не назначайте себе антибиотики самостоятельно», — порекомендовала эксперт. Причиной нарушения микрофлоры может быть неправильное питание (переедание сладкого, жирного и обильное потребление алкоголя), длительное ношение прокладок и тампонов (необходимо менять не реже одного раза в три-четыре часа чистыми руками), спринцевание, использование интимных гигиенических гелей и пробиотиков с молочной кислотой и лактобактериями (их могут использовать только здоровые женщины, категорически не стоит применять при кандидозе — грибок очень хорошо себя чувствует в этой «суперкислой» среде).

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