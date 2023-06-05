Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 20:15

Гинеколог объяснила, что делать при нарушении женской микрофлоры

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Мария Филатова
Врач акушер-гинеколог
Девушка со смайл ком в нижнем белье.
Фото Freepik/master1305
Telegram Дзен

Врач гинеколог-эндокринолог Мария Филатова рассказала «СЭ», что делать при нарушении женской (вагинальной) микрофлоры. «Есть несколько способов восстановить баланс между хорошими бактериями — лактобактериями, и патогенными микроорганизмами во влагалище», — заявила специалист. По ее словам, в этом помогут правильное питание, интимная гигиена и подходящее для нее средство, применение антибиотиков только по назначению врача и отказ от использования слюны в качестве лубриканта.

Чтобы нормализовать интимную микрофлору женщина должна правильно питаться, включая в рацион достаточное количество клетчатки, которая тормозит всасывание углеводов и сглаживает колебания сахара. «Высокий сахар — любимая еда для дрожжевых грибков. Избегайте переедания сладкого, жирного и обильного потребления алкоголя. Питайтесь здоровой пищей, богатой витаминами и минералами», — посоветовала врач.

Что касается гигиены, Мария Филатова обратила внимание, что белье обязательно должно быть чистым, сухим и из натуральных тканей, не врезаться в межягодичную складку (как, например, стринги — такое белье провоцирует миграцию кишечных бактерий во влагалище). Также нужно выбрать подходящее средство для интимной гигиены, опираясь только на свои ощущения и комфорт после подмывания. «Кому-то лучше подмываться водой без дополнительных средств. Особенно это может быть актуально для девочек до полового созревания, для женщин во время кормления и после менопаузы, поскольку низкий уровень эстрогенов делает слизистую более хрупкой и уязвимой. Если комфортно, вы можете использовать как обычное мыло, так и интимное средство с кислым pН — но только снаружи», — подчеркнула гинеколог.

Избегать следует употребления антибиотиков без назначения врача, а также не использовать слюну в качестве лубриканта. Дело в том, что рH ротовой полости выше, чем во влагалище, и микробный состав тоже значительно отличается, что может спровоцировать нарушение микрофлоры после полового акта. Лучше использовать покупной лубрикант в случае необходимости. «Важно понимать, что забота о вагинальной микрофлоре — это не только забота о здоровье, но и забота о своей сексуальной жизни. Правильный баланс микрофлоры поможет избежать различных проблем и полноценно наслаждаться интимной жизнью», — резюмировала Мария Филатова.

Ранее мы рассказывали, чем могут быть опасны тампоны.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Советы и рекомендации
2
Обсудить
Читайте также
Массовые отравления алкоголем в регионах России. Главное
В Москве подросток получил 80% ожогов тела после игры с огнем
Самый высокий баскетболист России умер в возрасте 29 лет
Как работает система стабилизации цен на продукты в РФ: спецпроект «Известий»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Голдобин — в «Спартаке», Окулов остается в ЦСКА
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
Легендарный штаб «Спартака», Жафяров — в «Ак Барсе»
СКА расстался с бомбардирами
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
В КХЛ снова новые правила
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Грицюк — в СКА
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Гусев — о своем отстранении из СКА: репортаж Шевченко
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
Крылов уходит из хоккея
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
«Авангард» оставил Кравеца, Квартальнов-младший творит дичь
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Эспаньол» — «Атлетико»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Врач рассказала об аллергии на сперму у мужчин и у женщин

Эксперты рассказали, что делать при боли в спине