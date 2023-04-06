Гинеколог перечислила полезные советы, которые помогут сберечь женское здоровье

Врач-акушер-гинеколог Оксана Селиверстова объяснила, как сберечь женское здоровье.

По словам специалиста, здоровое питание должно быть разнообразным и содержать все необходимые витамины и минералы. В рацион обязательно нужно включать свежие фрукты и овощи. Популярные напитки она посоветовала заменить на воду.

«Лишний вес снижает вероятность забеременеть: слишком высокий индекс массы тела снижает эффективность программы ЭКО на 30% и повышает риск невынашивания на 35%», — приводит «Life.ru» слова Селиверстовой.

Также она отметила, что женщинам необходимо отслеживать менструальную функцию.

«И запомните: боль во время месячных — это не норма! Отслеживайте периодичность, длительность и характер выделений. Если обнаружите какие-либо отклонения от нормы, немедленно обратитесь к гинекологу», — добавила гинеколог.

Кроме того, врач рекомендует соблюдать половую гигиену и гигиену секса. Она призвала использовать барьерные методы контрацепции, чтобы уберечься от инфекций, которые передаются половым путем. Еще один совет специалиста — выделить время для отдыха и медитации.