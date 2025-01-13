Гинеколог рассказала, при каких нарушениях менструального цикла нужно идти к врачу

Врач-гинеколог Инна Зеленская рассказала «СЭ», при каких отклонениях в менструальном цикле следует срочно обращаться к врачу. По ее словам, у многих женщин сбои месячных обычно связаны со стрессами на работе, диетой или перенесенной болезнью. Однако есть ряд симптомов, при которых лучше обратиться к специалисту. Например, сильные боли во время критических дней, слишком обильные и длительные кровотечения либо, наоборот, скудные.



«Причиной таких проявлений может быть гормональный сбой или развитие определенных заболеваний, которые может диагностировать только врач», — отметила эксперт.

Также следует пойти на прием к гинекологу, если у девушки случаются регулярные задержки на 5-7 дней, задержка больше чем на 14 дней либо вовсе отсутствуют месячные. Кроме того, частые менструальные кровотечения (цикл меньше 21 дня) — тоже повод для похода в кабинет врача.