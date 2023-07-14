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Сегодня, 19:45

Гинекологи назвали последствия менопаузы

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Мария Филатова
Врач акушер-гинеколог
Зрелая женщина.
Фото Freepik/karlyukav
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Врач-гинеколог Елизавета Комарова 9 июля рассказала порталу «МедикФорум», что сухость во рту, ухудшение состояния десен, кровоточивость и болезненность, язвы во рту, опущение десен и неприятный запах могут быть следствием менопаузы.

Гинеколог-эндокринолог Мария Филатова рассказала СЭ, что среди прочих последствий менопаузы: остеопороз и остеоартрит, набор жировой и потеря мышечной массы, сердечно-сосудистые заболевания, нарушение равновесия, деменция, ускоренное старение и образование морщин на коже.

Ранее, 26 марта, мы рассказывали, в каком возрасте наступает менопауза и как ее распознать.

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