Гинекологи назвали последствия менопаузы

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Врач-гинеколог Елизавета Комарова 9 июля рассказала порталу «МедикФорум», что сухость во рту, ухудшение состояния десен, кровоточивость и болезненность, язвы во рту, опущение десен и неприятный запах могут быть следствием менопаузы.
Гинеколог-эндокринолог Мария Филатова рассказала СЭ, что среди прочих последствий менопаузы: остеопороз и остеоартрит, набор жировой и потеря мышечной массы, сердечно-сосудистые заболевания, нарушение равновесия, деменция, ускоренное старение и образование морщин на коже.
Ранее, 26 марта, мы рассказывали, в каком возрасте наступает менопауза и как ее распознать.
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