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Сегодня, 11:40

Глава Роскачества заявил об опасности употребления роллов

Ольга Стрельникова
Роллы Калифорния и Филадельфия.
Фото Freepik/stockking
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Глава Роскачества Максим Протасов в беседе с изданием «Известия» заявил о том, что проверка роллов «Филадельфия» показала наличие в 40% из них кишечной палочки. В 100% случаев выявлены превышения по количеству микроорганизмов. При чем это не зависит от того, заказано блюдо в ресторане, куплено в торговой сети и специализированном магазине формата «на вынос».

По словам специалиста, это может быть связано с неправильным хранением (несоблюдением температурного режима) как компонентов, так и конечного продукта, с нарушением санитарно-гигиенических норм при производстве и прочими причинами. Также Максим Протасов отметил, что на упаковке большинства проверенных роллов отсутствовала информация о составе и дате изготовления.

Ранее мы рассказывали, какие суши и роллы самые полезные.

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Польза и вред
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