Глава Роспотребнадзора объяснила, чем опасен новый штамм COVID-19

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В России зафиксирована новая волна заболеваемости COVID-19. Она оказалась мощнее сентябрьской, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на правительственном часе в Совете Федерации. Она сообщила, что на территории России распространяется преимущественно штамм «омикрон», однако зафиксированы 10 случаев заболевания новым штаммом вируса — «пирола».
Как сообщает «Российская газета», заболевание, вызванное «пиролой», протекает не тяжелее, чем при «омикроне». Их симптомы похожи и напоминают обычную ОРВИ: повышение температуры (до 38 градусов и выше), длительный кашель, головная боль, слабость, потеря аппетита. Также иногда отмечается отсутствие вкуса и обоняния.
Глава Роспотребнадзора посоветовала по-прежнему использовать барьерные методы защиты от COVID-19: носить маски там, где это возможно, держать в чистоте руки и гаджеты, а также избегать людных мест.
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