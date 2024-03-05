Хирург назвала причину появления жировых ловушек

Пластический хирург Амина Газимагомедова в беседе с «СЭ» подчеркнула, что одна из причин появления жировых ловушек — это гормональный сбой. По ее словам, на мужскую фигуру влияет тестостерон, который отвечает за кубики пресса, узкий таз и широкие плечи, а также не дает мужчине поправиться.

«Если тестостерона слишком мало, то у представителей сильного пола начинается ожирение по женскому типу — появляется видимый живот и складки на боках, а затем заплывают грудь, плечи и верхняя часть спины», — пояснила медик.

У девушек за красивые женские формы отвечает эстроген, однако его избыток приводит к накоплению жира в районе талии, ягодиц, бедер, над коленями, а также в плечевой зоне, объяснила доктор.

Кроме того, к причинам появления жировых ловушек эксперт отнесла вредные привычки, стресс, замедление метаболизма и генетические особенности.