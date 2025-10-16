Видео
Хирург объяснил, чем опасно постоянное ношение обуви на каблуке
Здоровье

16 октября, 17:30

1 мин.

Хирург объяснил, чем опасно постоянное ношение обуви на каблуке

Мария Задорожная
Автор
Женские ноги и туфли
Фото Delmaine Donson, iStock

Постоянное ношение обуви на высоком каблуке может навредить здоровью ног, поскольку нагрузка в организме распределяется неравномерно. Об этом Pravda.Ru рассказал профессор, доктор медицинских наук, хирург Андрей Шестаков.

По его словам, под удар попадают стопы, суставы, связки и пальцы, и при ежедневной носке туфель возрастает риск хронических болей и изменений в походке.

«Совсем плоская подошва также не является оптимальным вариантом. Все зависит от формы стопы и анатомических особенностей. Нет универсального критерия, но важно подбирать обувь, которая удобна именно вам. Красиво, когда женщина надевает каблуки — осанка меняется, походка становится легче, но нельзя проводить весь день на шпильках», — отметил Шестаков.

Также он посоветовал людям, чья работа связана с долгим пребыванием на ногах, делать перерывы. Например, парикмахерам, продавцам, врачам каждый час садиться, вытягивать ноги, давать отдых венам и менять положение тела. Это поможет избежать перегрузки и улучшит кровоток.

Кроме того, врач добавил, что неудобная обувь может привести к деформации большого пальца ноги.

«Эта проблема чаще встречается у женщин и связана с перегрузкой переднего отдела стопы. Поэтому главное — не впадать в крайности: каблуки можно, но в меру. Ногам должно быть комфортно, а нагрузка распределяться правильно», — резюмировал Шестаков.

Чем опасна обувь на&nbsp;каблуках.Как уменьшить вред от каблуков? Рассказывает травматолог-ортопед
Польза и вред
Советы и рекомендации
