Хирург перечислил операции, которые не следует делать летом

Пластический хирург Юрий Цой не рекомендует в летнее время проводить операции на теле, в которых задействовано более шести зон.

«Например, липосакция с липофилингом, бодилифт. При таких оперативных вмешательствах во время реабилитации нужно носить компрессионное белье или бандаж. Кроме того, заживление самих рубцов, которые располагаются в проекции естественных складок, может проходить медленнее», — заявил эксперт в беседе с «СЭ».

Кроме того, медик не советует летом удалять родинки и новообразования на открытых участках. Поскольку скрыть их от прямых солнечных лучей будет непросто.

Также доктор перечислил общие противопоказания к проведению операций. К ним он отнес состояние пациента, наличие сердечно-сосудистых недугов, сложностью заболевания и угрозу жизни.

«Если есть возможность переждать, то лучше отказаться от операции в летнее время», — заключил пластический хирург.