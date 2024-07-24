Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Не болеть
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Хирург перечислил операции, которые не следует делать летом
Здоровье

Сегодня, 17:10

1 мин.

Хирург перечислил операции, которые не следует делать летом

Мария Задорожная
Автор
Хирурги проводят операцию
Фото Georgiy Datsenko/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Пластический хирург Юрий Цой не рекомендует в летнее время проводить операции на теле, в которых задействовано более шести зон.

«Например, липосакция с липофилингом, бодилифт. При таких оперативных вмешательствах во время реабилитации нужно носить компрессионное белье или бандаж. Кроме того, заживление самих рубцов, которые располагаются в проекции естественных складок, может проходить медленнее», — заявил эксперт в беседе с «СЭ».

Кроме того, медик не советует летом удалять родинки и новообразования на открытых участках. Поскольку скрыть их от прямых солнечных лучей будет непросто.

Также доктор перечислил общие противопоказания к проведению операций. К ним он отнес состояние пациента, наличие сердечно-сосудистых недугов, сложностью заболевания и угрозу жизни.

«Если есть возможность переждать, то лучше отказаться от операции в летнее время», — заключил пластический хирург.

Компрессионные чулки: виды и&nbsp;размеры. Как выбрать компрессионные чулки? Рассказывает врач
Советы и рекомендации
1
0
Новости холдинга
Бортников сообщил о побеге исполнителя подрыва авто в Москве
Защитник ЦСКА Илья Агапов: «Приход Николича воспринял позитивно, у меня будет шанс»
Как Россия может ответить на изъятие доходов от ее активов в ЕС. Детали
Мужчине оторвало конечности после взрыва автомобиля в Москве
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Читайте далее
Косметолог рассказала, насколько эффективен коллаген в косметике

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ