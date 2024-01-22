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Хирург рассказал, почему возникает диастаз прямых мышц живота
Здоровье

Сегодня, 18:45

1 мин.

Хирург рассказал, почему возникает диастаз прямых мышц живота

Мария Маковей
Автор
Девушка держится за живот.
Фото Vladimir Vladimirov/istockphoto.com
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Врач-хирург Армен Абагян считает, что частая причина развития диастаза прямых мышц живота — увеличение содержимого брюшной полости. Об этом он заявил в разговоре с «СЭ».

Как отметил доктор, к развитию диастаза у женщин в первую очередь приводит беременность, особенно многоплодная или крупным ребенком. У мужчин такое состояние провоцирует ожирение.

«После беременности тонус живота восстанавливается и приходит в норму через год. Только тогда можно судить о наличии или отсутствии диастаза», — подытожил эксперт.

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