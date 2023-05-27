Хирург рассказала, чем может грозить недолеченная травма плеча

Хирург-травматолог Евгений Гончаров заявил, что недолеченная травма плеча в будущем может привести к тому, что рукой невозможно будет двигать.

«Порванные мышцы вращательной манжеты постепенно начинают замещаться жиром, то есть идет жировое перерождение так называемое. И когда жира становится больше, чем мышцы, это уже становится невосстанавливаемый разрыв», — цитирует Гончарова Life.ru.