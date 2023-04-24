Хирург рассказала, когда стоит уменьшить пышный бюст, чтобы не навредить здоровью

Пластический хирург Айна Таштамирова рассказала, в каких ситуациях стоит сделать операцию по уменьшению груди.

Как отмечает эксперт, пышный бюст может привести к кожным заболеваниям, раздражению, что доставляет женщине значительный дискомфорт. По словам Таштамировой, об операции также стоит задуматься в случае непропорционального размера груди по сравнению с другими параметрам тела.

«Асимметрия груди встречается довольно часто. При небольшой асимметрии, как правило, хирургического вмешательства не требуется. Однако, если размер молочных желез отличается значительно и определяется визуально, помочь может только пластическая операция», — приводит «Life.ru» слова пластического хирурга.

Также специалист отметила, что операцию можно сделать в случае некрасивой формы груди или если пышный бюст создает дополнительную нагрузку на позвоночник.