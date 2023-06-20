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Сегодня, 21:50

Хирург Умнов рассказал, какие процедуры у косметолога опасно делать летом

Виктория Кравченко
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Ассистент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения и врач-хирург Александр Умнов рассказал, что летом лучше не делать эпиляцию, пилинг и SMAS-лифтинг.

Лзерная эпиляция действует только на фолликулы волос, не влияя на кожу. Исследования показывают, что это не совсем так.

«Лучше такую процедуру проводить в зимний период, чтобы избежать солнечных ожогов, так как кожа после подобной эпиляции становится более уязвимой», заявил врач Life. ru.

Хирург также отметил, что лазерный лифтинг очень небезопасен, так как оставляет кожу оголенной. Домашний или салонный пилинг также не рекомендуется делать в жаркое время.

Верхние слои кожи, сгорая и скатываясь после воздействия на них кислоты, как бы обновляются, но при этом кожа становится уязвимой, пигментация возникает сразу при попадании солнца на кожу.

Источник: https://life.ru/p/1588063
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