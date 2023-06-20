Хирург Умнов рассказал, какие процедуры у косметолога опасно делать летом

Ассистент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения и врач-хирург Александр Умнов рассказал, что летом лучше не делать эпиляцию, пилинг и SMAS-лифтинг.

Лзерная эпиляция действует только на фолликулы волос, не влияя на кожу. Исследования показывают, что это не совсем так.

«Лучше такую процедуру проводить в зимний период, чтобы избежать солнечных ожогов, так как кожа после подобной эпиляции становится более уязвимой», — заявил врач Life. ru.