Хирург Умнов рассказал, какие процедуры у косметолога опасно делать летом

Сегодня, 21:50
Ассистент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения и врач-хирург Александр Умнов рассказал, что летом лучше не делать эпиляцию, пилинг и SMAS-лифтинг.
Лзерная эпиляция действует только на фолликулы волос, не влияя на кожу. Исследования показывают, что это не совсем так.
«Лучше такую процедуру проводить в зимний период, чтобы избежать солнечных ожогов, так как кожа после подобной эпиляции становится более уязвимой», — заявил врач Life. ru.
Хирург также отметил, что лазерный лифтинг очень небезопасен, так как оставляет кожу оголенной. Домашний или салонный пилинг также не рекомендуется делать в жаркое время.
Верхние слои кожи, сгорая и скатываясь после воздействия на них кислоты, как бы обновляются, но при этом кожа становится уязвимой, пигментация возникает сразу при попадании солнца на кожу.