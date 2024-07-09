ИИ научился определять признаки рака с точностью 90 процентов

Шведские ученые обучили модель искусственного интеллекта (ИИ) Candycrunch определять один из первичных признаков рака через анализ структур сахарных молекул в клетках тела человека. Об этом сообщается на сайте университета Гетеборга.

Так, ИИ дали проанализировать 500 тысяч структур полисахаридов (или гликан) в клетках человека. А гликановые маркеры — это один из важнейших первичных признаков рака. В лабораториях подобные анализы проводятся при помощи масс-спектрометрии, а «человеческая» обработка данных может длиться несколько дней.

«Обучение позволило Candycrunch рассчитать точную структуру сахара в образце в 90 процентах случаев. Мы считаем, что анализ гликанов станет важной частью биологических и клинических исследований», — заметил старший лектор Даниэль Бохар.

Разработчики ИИ уверены, что через несколько лет искусственный интеллект сможет решать более широкий ряд задач в диагностике онкологических заболеваний. При этом Candycrunch уже точно расшифровывает полисахаридные структуры низкой концентрации, в то время как человек склонен упускать их из виду.