Иммунолог назвал витамины, на которые вы зря тратите деньги

Врач-терапевт, иммунолог Иван Скороходов в беседе с изданием «Красноярск онлайн» рассказал о том, что прием некоторых витаминов может быть не только бесполезен, но и вреден. «Витаминные добавки нередко украшаются маркетологически: «витамины для глаз», «витамины для людей старше 50», «витамины для беременных». Это исключительно ходы, которые нацелены на продажу этих самых витаминов», — пояснил специалист. К примеру, никотиновую кислоту рекомендуют для роста и красоты волос. Однако вместо желаемого эффекта можно получить тахикардию, покраснение и зуд кожи лица, тошноту и даже рвоту. С не меньшей осторожностью стоит подходить к употреблению витамина С. В сутки его достаточно всего 90 мг, остальное не усвоится и выйдет естественным путем. В больших количествах он способен вызвать аллергию и навредить желудочно-кишечному тракту. При этом витамин С никак не влияет на иммунитет и не лечит рак, но помогает при интоксикации организма.

Также среди БАДов, которые на слуху, витамин D. Его дефицит присутствует у большей части россиян, что чревато для здоровья костей, волос, кожи и иммунитета. Но следует помнить, что избыточное потребление витамина D может нарушить работу почек, привести к чувству усталости и сонливости, предостерег Иван Скороходов.

Завершают список витамины группы B (В1, В6, В12), регулирующие работу нервной и кровеносной систем. Покупать поддерживающий комплекс, по мнению иммунолога, бесполезно, поскольку при дефиците необходимы именно лекарственные витаминные комплексы, которые продаются только по рецепту. Их дозировка в несколько раз выше дневной нормы и помогает быстро восполнить нехватку. Назначает такие препараты только врач. Поэтому обычные витамины в этом случае будут бесполезны, подытожил иммунолог.

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