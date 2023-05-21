Иммунолог объяснила, как не перепутать дефицит железа с бронхиальной астмой

Врач аллерголог-иммунолог Наталья Перова рассказала «СЭ», как отличить дефицит железа от бронхиальной астмы. «Симптомы бронхиальной астмы на деле могут оказаться банальной нехваткой железа. Они в чем-то похожи. В обоих случаях наблюдается одышка, чувство нехватки воздуха, усталость и сонливость. Подобные симптомы могут быть и при постназальном синдроме — это, когда слизь течет по задней стенке носоглотки», — пояснила эксперт.

По словам Натальи Перовой, отличить бронхиальную астму от дефицита железа можно по дополнительным признакам. «При бронхиальной астме будут появляться приступообразный кашель и удушье. Если в организме не хватает железа, то может темнеть в глазах или возникать шум в ушах, головные боли, головокружение, учащенное сердцебиение, бледность кожи, зябкость», — заключила врач.

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