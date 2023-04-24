Иммунолог объяснила, почему не стоит использовать мыло с триклозаном

Врач иммунолог-аллерголог Наталья Перова рассказала «СЭ», почему мыть тело, а тем более лицо мылом с триклозаном не стоит. «Я сама его не использую и никому не рекомендую. Триклозан «чистит» все без разбора — убивает и плохие бактерии, и хороший микробиом без шанса на выживание», — пояснила специалист. При этом патогенная микрофлора очень хорошо приспосабливается и, когда триклозан перестает на нее воздействовать, то «в награду» достаются различные проблемы с кожей, которые не поддаются лечению.

Также Наталья Перова предупредила о том, что триклозан накапливается в организме, вызывая множество неприятных последствий. «Триклозан может использоваться в редких случаях. Например, когда нужно обработать маленький участок кожи и сделать его стерильным», — резюмировала врач.

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