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Сегодня, 16:35

Иммунолог поделилась мнением о молоке, нейтрализующем коронавирус

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Наталья Перова
Врач-аллерголог, иммунолог, гирудотерапевт
Ребенок с молоком.
Фото Freepik/mdjaff
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Иммунное молоко, нейтрализующее коронавирус, начали производить в столице Каракалпакии на северо-западе Узбекистана. «Компания Panaev Farms, действующая в Нукусе, приступила к производству иммунного молока и молочных продуктов. Стартовала продажа молочной продукции со свойством нейтрализации SARS-CoV-2», — сообщили в пресс-службе Министерства высшего образования, науки и инноваций Узбекистана. Об этом 15 августа рассказали на портале РИА Новости.

Врач аллерголог-иммунолог Наталья Перова поделилась с СЭ мнением относительно новинки. «Сказать однозначно что-то сложно, я же не принимала участия в разработке и даже не видела документов по исследованию. Какое действие будет оказывать это молоко на организм человека, сложно с уверенностью сказать. Тут больше вопросов. Например, не пропадет ли эффект при термической обработке, можно ли добавлять это молоко в кофе?», — задумалась эксперт.

По словам Натальи Перовой, это сообщение Министерства высшего образования, науки и инноваций Узбекистана оставило больше вопросов нежели ответов. «В теории это, конечно, возможно. Но может ли иммунитет к ковиду передаться с молоком коровы, так же, как, например, передается иммунитет матери с грудным молоком младенцу? Сколько его нужно выпить? Не произойдет ли «передозировки» и обратного эффекта? Хотелось бы почитать сами исследования, чтобы убедиться, что это не маркетинговый ход», — заключила иммунолог.

Ранее, 23 сентября 2021 года, мы рассказывали, какие продукты нужно есть осенью, чтобы не заболеть.

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Медицина
Польза и вред
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