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Сегодня, 20:30

Иммунолог предупредил о «родственнике» чумы, живущем в холодильнике

Мария Маковей
Автор
Девушка берет еду из холодильника
Фото Group4 Studio/istockphoto.com
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Врач-иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с «Комсомольской правдой — Новосибирск» рассказал об опасностях, которые таит в себе холодильник.

«Есть микробы, которым нравится жить в холодильнике: в частности, бактерии рода иерсинии — это родственники чумы. Они вызывают тяжелые желудочно-кишечные заболевания. И если при температуре около 0 градусов другие микробы не размножаются, то для иерсиний эта температура не помеха», — объясняет эксперт.

По словам специалиста, попасть в холодильник такие бактерии могут вместе с продуктами, связанными с птицей. Например, с яйцами, мясом курицы или утки.

Чтобы избавиться от этой заразы, иммунолог советует мыть холодильник один раз в два-три месяца средствами с содержанием хлора.

«Однако есть марки холодильников, в которых использование чистящих средств с содержанием хлора недопустимо, иначе на деталях может начаться реакция окисления. Поэтому прежде чем мыть холодильник, прочитайте инструкцию к нему», — предупреждает специалист.

Ранее нутрициолог Ольга Деккер назвала шесть продуктов, которые не стоит хранить в холодильнике.

Советы и рекомендации
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