0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 14:15

Иммунолог рассказала, при каких признаках аллергии нужно обратиться к врачу

Ольга Стрельникова
Фото istockphoto.com
Telegram Дзен

Врач-аллерголог, иммунолог Наталья Перова рассказала «СЭ», что симптомы аллергии могут быть различны. От их проявления и интенсивности будут зависеть дальнейшие действия. «При аллергическом рините из носа течет «вода», вы чихаете, появляется ощущение песка в глазах, они чешутся и слезятся. Такого вида реакция чревата развитием бронхиальной астмы, поэтому необходимо обратиться к аллергологу. Он выявит причины и назначит терапию», — пояснила специалист. По ее словам, есть еще один неприятный симптом аллергии — это постназальный синдром, при котором слизь стекает по задней стенке глотки и причиняет дискомфорт. «В этом случае также показана консультация врача для назначения препаратов», — заявила эксперт.

Если вы вдруг начали задыхаться, кашлять приступами, Наталья Перова посоветовала незамедлительно вызвать скорую помощь и принять до ее приезда противоаллергический препарат. «Если у вас при этом диагностирована бронхиальная астма, используйте ингалятор», — предупредила доктор.

Также скорую нужно вызвать, когда появляются и быстро распространяются по всему телу пятнистые высыпания, к ним может присоединиться отек какой-либо части тела или горла. «Если дома есть таблетки от аллергии — примите их и дожидайтесь приезда врача», — подытожила аллерголог.

Ранее мы рассказывали о том, кому могут быть вредны аромасвечи.


У нас есть Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Советы и рекомендации
0
Читайте также
Добровольцы получат документы ветерана боевых действий единого образца
В ДНР рассказали о положении российских сил в Артемовске
Против блогера Лерчек и ее мужа возбудили дело за неуплату налогов на 300 млн рублей
Reuters рассказало о просьбе Киева поставить кассетные боеприпасы МК-20
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Как с помощью Виньясы развить выносливость и гибкость тела. Видео
Йога и пресс: как прокачать мышцы живота. Видео
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Врач объяснил, что будет, если постоянно сидеть нога на ногу

Доктор Мясников предупредил, кому алкоголь противопоказан даже в малых дозах