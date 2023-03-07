Иммунолог рассказала, при каких признаках аллергии нужно обратиться к врачу

Врач-аллерголог, иммунолог Наталья Перова рассказала «СЭ», что симптомы аллергии могут быть различны. От их проявления и интенсивности будут зависеть дальнейшие действия. «При аллергическом рините из носа течет «вода», вы чихаете, появляется ощущение песка в глазах, они чешутся и слезятся. Такого вида реакция чревата развитием бронхиальной астмы, поэтому необходимо обратиться к аллергологу. Он выявит причины и назначит терапию», — пояснила специалист. По ее словам, есть еще один неприятный симптом аллергии — это постназальный синдром, при котором слизь стекает по задней стенке глотки и причиняет дискомфорт. «В этом случае также показана консультация врача для назначения препаратов», — заявила эксперт.

Если вы вдруг начали задыхаться, кашлять приступами, Наталья Перова посоветовала незамедлительно вызвать скорую помощь и принять до ее приезда противоаллергический препарат. «Если у вас при этом диагностирована бронхиальная астма, используйте ингалятор», — предупредила доктор.

Также скорую нужно вызвать, когда появляются и быстро распространяются по всему телу пятнистые высыпания, к ним может присоединиться отек какой-либо части тела или горла. «Если дома есть таблетки от аллергии — примите их и дожидайтесь приезда врача», — подытожила аллерголог.

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