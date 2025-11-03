Инфекционист ответила, можно ли заразиться ветрянкой второй раз

Повторное заражение ветряной оспой возможно, если у человека ослаблена иммунная система, например после прохождения химиотерапии или приема иммуносупрессивных препаратов. Об этом в интервью изданию The Conversation сообщила Арчана Койрала, специалист по инфекционным заболеваниям и клинический исследователь из Сиднейского университета.

По ее словам, ветряная оспа, известная также как ветрянка, передается воздушно-капельным путем — при кашле, чихании или разговоре, а также через прямой контакт с пораженной кожей. До 90 процентов неиммунных людей, контактировавших с заболевшим, подхватывают инфекцию.

Болезнь обычно начинается с повышения температуры, общей усталости, насморка и кашля. Спустя три-четыре дня появляется характерная сыпь в виде наполненных жидкостью волдырей. Симптомы дают о себе знать через две-три недели после контакта с инфицированным человеком. У детей заболевание чаще всего протекает легко, однако у взрослых и лиц с ослабленным иммунитетом могут развиться серьезные осложнения.

«После выздоровления вирус не исчезает из организма, а переходит в спящее состояние в нервных клетках. Позднее в условиях стресса или снижения иммунитета он может активироваться и спровоцировать развитие опоясывающего лишая. Это состояние характеризуется болезненной сыпью и длительными нервными болями», — пояснила специалист.

Эксперт также отметила, что здоровый человек практически не может повторно заболеть ветрянкой. Как правило, после перенесенной болезни формируется устойчивый иммунитет: антитела, выработанные организмом, надежно защищают от нового заражения. Однако риск повторной инфекции возрастает при использовании иммуносупрессивных медикаментов или после завершения курса химиотерапии.

«Вакцина от ветряной оспы содержит ослабленную форму вируса, которая не способна вызвать болезнь, но формирует стойкий иммунитет и эффективно защищает от последующего заражения», — напомнила специалист.