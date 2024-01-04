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Инфекционист рассказал, какие эпидемии ждут россиян в 2024 году
Здоровье

Сегодня, 13:45

1 мин.

Инфекционист рассказал, какие эпидемии ждут россиян в 2024 году

Мария Маковей
Автор
Люди в медицинских масках
Фото Yury Karamanenko/istockphoto.com
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Врач-инфекционист Андрей Поздняков считает, что россиян в 2024 году ожидают эпидемии коклюша и микоплазменной инфекции. Об этом он заявил в беседе с URA.RU.

По его словам, явный подъем заболеваемости этими вирусами зафиксирован практически во всех регионах России.

«Ситуация с коклюшем несколько растянется, так как заболевание имеет достаточно долгий инкубационный период и период «разбаливания», когда пациент еще не понимает, что он болен и заражает всех остальных», — отметил эксперт.

Как утверждает доктор, ситуацию с микоплазменной инфекцией спрогнозировать трудно. Потому что медики впервые столкнулись с такой проблемой, когда вирус равномерно распространяется по всему миру.

Поздняков предупреждает, что защититься от респираторных инфекций сложно. Он советует максимально ограничить контакты с людьми особенно в тех местах, где могут находиться потенциально зараженные граждане.

«Также важно укреплять собственную иммунную систему неспецифическими методами профилактики, полноценно и сбалансировано питаться, обеспечить организму здоровый сон и избегать стрессов. Если мы говорим о людях, которые имеют возрастные риски, тяжелую фоновую патологию, то маски могут уберечь от части инфекций если их правильно носить и ими лучше не пренебрегать», — добавил инфекционист.

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