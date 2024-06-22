Инфекционист рассказала, как избежать заражения менингитом летом

Главный внештатный специалист по иммунопрофилактике Тюменской области Ольга Рычкова предупреждает, что менингококковая инфекция активизируется именно летом. В зоне риска находятся все: маленькие дети и абсолютно здоровые взрослые.

По словам эксперта, чаще всего погибают из-за менингококковой инфекции пожилые люди и дети от 0 до 5 лет. Причина — неустановившаяся или незрелая иммунная система. Второй пик смертности приходится на подростковый период.

«За счет половых гормонов у подростков происходит перестройка иммунной системы, и они становятся восприимчивы к инфекциям как новорожденные. Наравне с ними имеют высокие шансы заразиться люди с онкозаболеваниями, перенесшие трансплантацию органов и те, кто длительное время получает гормонотерапию», — заявила Рычкова в беседе с 72.ru.

Также медик рассказала и о последствия перенесенного менингита. По ее словам, они могут быть очень серьезными. Это, в частности, изменения со стороны суставов и сердечно-сосудистой системы, неврологические патологии.

Чтобы избежать заражения менингококковой инфекцией, врач посоветовала по возможности избегать большого скопления людей и привиться.

«Сейчас в экстренных случаях от этой инфекции прививают по месту жительства. По желанию можно это сделать за свой счет в частной клинике. Если родители решили для профилактики привить от менингококка своих детей, это говорит об их сознательности и зрелости. Вакцина ставится однократно: иммунитет приобретается на всю жизнь. Исключения составляют дети в возрасте до 1 года: их вакцинируют дважды — чтобы иммунитет сработал правильно. Дозировка препарата в этом случае — вдвое меньше обычного», — подытожила инфекционист.