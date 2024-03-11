Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Инфекционист спрогнозировал эволюцию COVID-19
Здоровье

11 марта, 16:35

1 мин.

Инфекционист спрогнозировал эволюцию COVID-19

Мария Маковей
Автор
Медики делают анализ коронавируса
Фото Alessandro Biascioli/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Врач-инфекционист Николай Малышев считает, что коронавирус продолжит эволюционировать и в будущем станет обычным респираторным заболеванием.

По его словам, сегодня заболевание поражает сосуды, которые пронизывают весь организм. Поэтому могут страдать любые органы и системы человека, передают РИА Новости.

«Идет время, и чем больше мы знаем, тем больше видим, что даже при легком, при легчайшем течении болезни потом могут быть различные осложнения. Последствий за все время пандемии наблюдалось очень много. Это и поражение нервной системы, желудочно-кишечного тракта, костно-мышечной и сердечной систем», — сказал специалист.

Также врач добавил, что во время пандемии ковид эволюционировал от тяжелой формы к более легкой. Поэтому сейчас болезнь проще распространяется и легче протекает.

Почему укачивает в&nbsp;машине. Что делать, если вас укачивает в машине: эффективные техники
Медицина
3
Обсудить
Новости холдинга
Россия, Китай и Алжир проголосовали против проекта резолюции США по Газе
«Динамо» в нокауте! «Трактор» снова вынес чемпионов, взял серию «всухую» и летит в полуфинал
Тела застреленных мужчины и женщины нашли у кладбища под Оренбургом
Вице-премьер Украины подтвердила призывы США не наносить удары по НПЗ в России
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
dasdsadada
Читайте далее
Терапевт объяснила, почему укачивает в машине