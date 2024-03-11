Инфекционист спрогнозировал эволюцию COVID-19

Врач-инфекционист Николай Малышев считает, что коронавирус продолжит эволюционировать и в будущем станет обычным респираторным заболеванием.

По его словам, сегодня заболевание поражает сосуды, которые пронизывают весь организм. Поэтому могут страдать любые органы и системы человека, передают РИА Новости.

«Идет время, и чем больше мы знаем, тем больше видим, что даже при легком, при легчайшем течении болезни потом могут быть различные осложнения. Последствий за все время пандемии наблюдалось очень много. Это и поражение нервной системы, желудочно-кишечного тракта, костно-мышечной и сердечной систем», — сказал специалист.

Также врач добавил, что во время пандемии ковид эволюционировал от тяжелой формы к более легкой. Поэтому сейчас болезнь проще распространяется и легче протекает.