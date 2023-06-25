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Сегодня, 17:00

Инструктор по пилатесу объяснила, как правильно делать вибрационные упражнения от летних отеков

Алина Савинова
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Инструктор по пилатесу, член Ассоциации фитойоги России Юлия Астафьева рассказала, что поможет избавиться от легкой отечности. Об этом сообщает «Life.ru».

Как отмечает специалист, нужно соблюдать режим сна, пить достаточное количество чистой воды в течение дня, соблюдать диету, употреблять мочегонные продукты (арбуз, свежие огурцы, сок кабачка). Также она рекомендует исключить алкогольные напитки и меньше курить, так как никотин оказывает влияние на лимфо- и кровообращение. Кроме того, поможет самомассаж (любые стряхивания, вибрации, похлопывания ладонью или массаж с маслом) и регулярные тренировки.

Лучшим выбором, по словам Астафьевой, станут вибрационные упражнения. Например, можно взять небольшой мячик, покатать его по телу сверху вниз — от ключиц к животу, потом — от спины к бедрам и голеням, затем — по стопам и ладоням. Еще одно упражнение — из положения стоя начать перекатываться с носка на пятку, приводя в движение икроножные мышцы, мышцы стопы и бедер. Затем нужно аккуратно встряхивать руки — движение направлено вниз.

Источник: https://life.ru/p/1588794
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