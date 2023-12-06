Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Инструктор по йоге объяснил, кто может сесть в позу лотоса
Здоровье

Сегодня, 16:30

1 мин.

Инструктор по йоге объяснил, кто может сесть в позу лотоса

Мария Маковей
Автор
Девушка сидит в позе лотоса
Фото Prostock-Studio/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

В разговоре с «СЭ» инструктор по йоге Сергей Парфенов рассказал, все ли могут сидеть в позе лотоса.

По его словам, поза лотоса — это основа йоги. Нередко новички хотят быстрее освоить ее и совсем не думают о последствиях.

Эксперт предупреждает, что сразу принимать такую позу может быть опасно для здоровья, так как у всех разный уровень гибкости, состояние суставов и позвоночника.

«Из-за особенностей строения тазобедренных суставов мало кому в России доступна поза лотоса», — говорит специалист.

Парфенов предостерегает, что неправильная техника и отсутствие должной подготовки гарантированно приведут к повреждению мышц, связок, голеностопных, коленных и тазобедренных суставов.

Кроме того, тем, у кого были травмы колен, бедер или стоп, перед посещением занятий йогой и принятием позы лотоса необходимо разрешение лечащего врача.

Приседания. Как научиться много приседать: советы тренера
Советы и рекомендации
0
Новости холдинга
Журналист Fox News сообщил о спорах в сенате США на брифинге по помощи Украине
В США признали приезд Путина в Эр-Рияд провалом своих усилий по изоляции России
Дело возбудили за поставку на Казанский вертолетный завод поддельных изделий
Власти увидели риски ухода из РФ «Ашана», Globus и Metro
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
dasdsadada
Читайте далее
Психолог рассказала о губительных последствиях курения

Наши в НХЛ