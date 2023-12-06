Инструктор по йоге объяснил, кто может сесть в позу лотоса

В разговоре с «СЭ» инструктор по йоге Сергей Парфенов рассказал, все ли могут сидеть в позе лотоса.

По его словам, поза лотоса — это основа йоги. Нередко новички хотят быстрее освоить ее и совсем не думают о последствиях.

Эксперт предупреждает, что сразу принимать такую позу может быть опасно для здоровья, так как у всех разный уровень гибкости, состояние суставов и позвоночника.

«Из-за особенностей строения тазобедренных суставов мало кому в России доступна поза лотоса», — говорит специалист.

Парфенов предостерегает, что неправильная техника и отсутствие должной подготовки гарантированно приведут к повреждению мышц, связок, голеностопных, коленных и тазобедренных суставов.

Кроме того, тем, у кого были травмы колен, бедер или стоп, перед посещением занятий йогой и принятием позы лотоса необходимо разрешение лечащего врача.