Иппотерапевт перечислила заболевания, при которых помогает терапия лошадьми

Иппотерапия — это особый метод реабилитации, при котором используются лошади. По словам иппотерапевта Катерины Гадеевой, данная методика может принести пользу людям любого возраста, но особенно в ней нуждаются именно дети. Например, при церебральном параличе иппотерапия помогает развить устойчивость мышц шеи и спины. А при аутизме и задержке развития улучшить двигательные навыки и психоэмоциональное состояние.

Также специалист в беседе с «СЭ» перечислила и другие заболевания, при которых помогает данная методика реабилитации. К ним она отнесла синдром Дауна, рассеянный склероз, мышечную дистрофию различного происхождения, задержки речевого развития, некоторые заболевания суставов, ампутации, сколиозы, неврозы, остеохондроз. Кроме того, терапия с лошадьми принесет пользу при СДВГ, некоторых психиатрических заболеваниях, гипертонии, а также при начальной стадии артроза в реберно-позвоночных суставах.