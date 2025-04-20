Исследование: на плюшевых игрушках микробов больше, чем в унитазе

Исследование, проведенное специалистами британской компании по производству матрасов, показало, что плюшевые игрушки содержат в два раза больше микробов, чем обычные унитазы. Об этом сообщает Daily Mail.

Во время исследования были собраны мазки с четырех предметов: детского плюшевого мишки, одеяла, мусорного ведра и сиденья унитаза. Ученые применили тест на биолюминесценцию АТФ, чтобы оценить уровень загрязнения. Результаты показали, что 43% проверенных одеял и 29% мягких игрушек имели уровень загрязнения свыше 1000 единиц, что указывает на высокую концентрацию микробов. В то время как средний показатель загрязненности сиденья унитаза составил 864 единицы, мусорное ведро показало всего 294 единицы.

Среди выявленных на игрушках микроорганизмов были обнаружены опасные бактерии, такие как золотистый стафилококк и кишечная палочка. Доктор Сниегуоле Гейге отмечает, что эти микроорганизмы могут вызывать серьезные инфекции, особенно у детей с еще недостаточно развитой иммунной системой. Кроме того, на нестираных мягких игрушках могут скапливаться пылевые клещи и плесень, которые могут провоцировать аллергические реакции и ухудшение астмы.

Эксперты советуют регулярно стирать мягкие игрушки с соблюдением определенных рекомендаций. Предмет стоит поместить в сетчатый мешок или наволочку, использовать деликатный режим стирки на холодной воде с мягким моющим средством и сушить на воздухе, избегая машинной сушки, чтобы не повредить пластиковые детали.