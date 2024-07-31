Исследование: сахар приводит к увеличению биологического возраста

Ученые из Калифорнийского университета обнаружили, что диета богатая содержанием витаминов и минералов, но с малым количеством добавленного сахара, уменьшает биологический возраст на клеточном уровне. Об этом сообщает Jama Network.

В эксперименте приняли участие только женщины. В ходе исследования эксперты выяснили, что каждый грамм добавленного сахара приводил к увеличению биологического возраста, даже если в остальном испытуемые придерживались здорового питания.

Ученые отметили, что высокий уровень добавленных сахаров ухудшает обмен веществ и приводит к раннему развитию многих заболеваний. По их словам, отказ даже от 10 граммов добавленного сахара в день может «перевести» биологические часы на 2,4 месяца назад.