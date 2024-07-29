Исследование: секс продлевает жизнь женщинам

Американские ученые обнаружили связь между сексуальной жизнью и продолжительностью жизни у женщин, особенно с депрессией, пишет научное издание Journal of Psychosexual Health.

В исследовании приняли участие 14 542 людей в возрасте от 20 до 59 лет. Эксперты собрали информацию о продолжительности жизни, депрессии, частоте занятий сексом, ожирении и др.

Оказалось, что у женщин, которые занимаются сексом реже раза в неделю, на 70% выше риск преждевременной смерти, чем у более активных в сексуальном плане ровесниц.

Кроме того, у женщин с депрессией и редким сексом шансы на преждевременную смерть увеличиваются на 197%.