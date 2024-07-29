Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Не болеть
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Исследование: секс продлевает жизнь женщинам
Здоровье

Сегодня, 15:45

1 мин.

Исследование: секс продлевает жизнь женщинам

Мария Задорожная
Автор
Руки пары
Фото Rattankun Thongbun/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Американские ученые обнаружили связь между сексуальной жизнью и продолжительностью жизни у женщин, особенно с депрессией, пишет научное издание Journal of Psychosexual Health.

В исследовании приняли участие 14 542 людей в возрасте от 20 до 59 лет. Эксперты собрали информацию о продолжительности жизни, депрессии, частоте занятий сексом, ожирении и др.

Оказалось, что у женщин, которые занимаются сексом реже раза в неделю, на 70% выше риск преждевременной смерти, чем у более активных в сексуальном плане ровесниц.

Кроме того, у женщин с депрессией и редким сексом шансы на преждевременную смерть увеличиваются на 197%.

Как музыка влияет на&nbsp;секс. Ученые выяснили, что рэп помогает дольше заниматься сексом
Медицина
1
0
Новости холдинга
Водитель выехавшего на рельсы «КамАЗа» грубо нарушил ПДД
85 млн рублей для Кузнецова, молчание Гусева, мощная закупка «Барыса». Главные трансферы и слухи недели в КХЛ
Дело возбуждено по факту схода с рельс пассажирского поезда под Волгоградом
В Кремле переадресовали вопрос об аварии на Беломорканале властям региона
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ