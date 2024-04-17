Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Исследование: шумоподавляющие наушники могут привести к глухоте
Здоровье

Сегодня, 13:30

1 мин.

Исследование: шумоподавляющие наушники могут привести к глухоте

Мария Маковей
Автор
Девушка в наушниках на синем фоне
Фото Davidovici/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Длительное использование наушников с шумоподавлением может повлиять на то, как мозг обрабатывает звуки. Для нервной системы и мозга ненормально не слышать окружающий шум, не реагировать на него, говорится в исследовании, опубликованном в издании Gizmodo.

Если часто носить шумоподавляющие наушники, мозг может привыкнуть к тишине и потерять способность сперва обрабатывать звуки, а после их различать. Однако в исследовании говорится, что восприятие звуков быстро восстановится, если перестать носить шумоподавляющие наушники на постоянной основе. Это связано с тем, что они провоцируют нарушения мозга, а не физическую глухоту.

Вкладыши, затычки, наушники на&nbsp;голову: какие выбрать, чтобы не&nbsp;повредить слух. Какие наушники безопаснее: на голову или в уши?
Польза и вред
0
Новости холдинга
Уголовное дело о гибели журналистки Бабаевой передано в суд Крыма
Пацаны Разина завелись? Или опытный Никитин все решит? «Металлург» - «Локомотив»: расписание и прогноз на финал Кубка Гагарина-2024
Путин указал на высокий риск возникновения новых эпидемий в мире
Еще четыре крупных банка Китая перестали принимать платежи в юанях из России
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
dasdsadada

Придумай мем