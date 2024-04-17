Исследование: шумоподавляющие наушники могут привести к глухоте

Длительное использование наушников с шумоподавлением может повлиять на то, как мозг обрабатывает звуки. Для нервной системы и мозга ненормально не слышать окружающий шум, не реагировать на него, говорится в исследовании, опубликованном в издании Gizmodo.

Если часто носить шумоподавляющие наушники, мозг может привыкнуть к тишине и потерять способность сперва обрабатывать звуки, а после их различать. Однако в исследовании говорится, что восприятие звуков быстро восстановится, если перестать носить шумоподавляющие наушники на постоянной основе. Это связано с тем, что они провоцируют нарушения мозга, а не физическую глухоту.