JAHA: Переработки и низкие зарплаты увеличивают риск развития аритмии

Стресс, вызванный переработкой и низкими зарплатами, увеличивает риск развития мерцательной аритмии. Она может привести к инсульту, сердечной недостаточности или другим сердечно-сосудистым осложнениям. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в Journal of the American Heart Association.

Ученые в течение 18 лет изучали медицинские записи почти 6000 взрослых, работающих в офисе, и пришли к выводу, что у сотрудников, которые перерабатывают, риск развития мерцательной аритмии на 83% выше по сравнению с работниками, не подверженными сверхнагрузкам.



Также те, кто работал по ненормированному графику и получал низкую зарплату, на 97% больше подвержены риску развития патологии.