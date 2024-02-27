Врач объяснил, как не навредить сердцу во время весенних тренировок

В эксклюзивном разговоре с «СЭ» врач высшей категории Александр Горячев отметил, что после зимы многие граждане начинают интенсивно тренироваться и давать себе тяжелые кардионагрузки, что не всегда полезно для сердца.

«Перед началом занятий спортом, следует обязательно посетить врача. Особенно это касается тех, кому за 60. Людям 40+ также следует обратиться к врачу, если они длительное время не тренировались или имеют заболевания сердца и сосудов. Если раньше во время тренировок ощущалось какое-то недомогание, кружилась голова, были обмороки, сбивался пульс, то тоже нужно проконсультироваться со специалистом», — объяснил эксперт.

Так при выборе физической нагрузки доктор советует опираться на свои предпочтения и учитывать ограничения по здоровью.

«Самый безопасный метод выхода из гиподинамического состояния — это ходьба. Но и здесь все зависит от степени подготовленности человека. Нельзя пройти 10 км без подготовки, так вы рискуете навредить здоровью, особенно сердечно-сосудистой системе. Начинать ходьбу нужно с дистанции 2 км. На второй неделе можно увеличить нагрузку до 3 км, на третьей неделе — до 4 км. Каждую неделю можете прибавлять по одному километру», — объяснил медик.

Также эксперт советует следить за самочувствием и пульсом во время ходьбы. Если он увеличился на 10 ударов в минуту, можно добавить немного нагрузки. Но если пульс превышает на 20 и более ударов в минуту исходные показатели, занятия лучше прекратить.

«Людям, которые хотят добавить кардионагрузки в свой режим дня, я советую выбирать ходьбу по улице. Подобные тренировки намного полезнее тех, что проводятся в помещении. Потому что человек находится на свежем воздухе и сможет получить витамин D от солнечного света», — заключил Горячев.