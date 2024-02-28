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Как правильно ухаживать за кожей в подростковом возрасте: ответ дерматолога
Здоровье

28 февраля, 19:30

1 мин.

Дерматолог рассказала, как правильно увлажнять кожу в подростковом возрасте

Мария Маковей
Автор
Девушка наносит крем для лица.
Фото SrdjanPav/istockphoto.com
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Дерматолог Наталия Жовтан в беседе с «СЭ» подчеркнула, что в подростковом возрасте усиливается работа сальных желез, поэтому увлажняющие косметические средства не должны быть комедогенными, закупоривать поры и провоцировать воспаление.

«Хорошо подойдут гели, легкие кремы или эмульсии с содержанием гиалуроновой кислоты или ниацинамида», — объяснила эксперт.

Также специалист порекомендовала очищать кожу от излишков себума и загрязнений мягкими средствами (без содержания спирта) два раза в день, уделяя особое внимание проблемным областям, а также применять средства с высоким SPF для защиты от солнечных лучей.

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