Врач объяснил, как распознать пневмонию

Эксклюзивно для «СЭ» кандидат медицинских наук, врач высшей категории Андрей Сахаров рассказал, как распознать и предупредить пневмонию.

«Пневмония, а в народе воспаление легких, часто маскируется под грипп или другие ОРВИ. Спровоцировать ее могут любые вирусы и бактерии, даже вирусы кори, ветрянки, а также грибковые заболевания. Заболеть пневмонией можно в любом возрасте, но наиболее уязвимы дети до пяти лет и пожилые люди», — отметил эксперт.



По словам специалиста, воспаление легких обычно развивается как осложнение ОРВИ, поэтому во время болезни очень важно соблюдать постельный режим и рекомендации врача.



К основным признакам пневмонии доктор отнес:

резкое ухудшение самочувствия на 3-5-й день ОРВИ;

затянувшийся кашель и небольшой подъем температуры (до 38 градусов);

сильная слабость, повышенная потливость, общее недомогание;

ощущение колющих болей в боку и спине, усиливающихся во время кашля и вдохе;

ощущение нехватки воздуха во время вдоха;

жаропонижающие препараты не помогают сбить температуру.

Чтобы защититься от пневмонии, Сахаров рекомендует вовремя вакцинироваться против заболеваний, которые могут привести к воспалению легких. Также следует своевременно лечить простудные заболевания, закаливаться, отказаться от вредных привычек, сбалансированно питаться, вести активный образ жизни и, самое главное, не заниматься самолечением.