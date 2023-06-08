Как ухаживает за кожей самая сексуальная женщина мира

Эксперты «СЭ» поделились секретами ухода за кожей лица американской плюс-сайз модели Эшли Грэм, признанной в этом году мужским журналом Maxim самой сексуальной женщиной мира.

Несмотря на громкий и лестный титул, в одном из интервью она отметила, что ее комбинированная кожа после рождения детей стала намного суше. Чрезмерный макияж модель не любит — предпочитает минимум косметики на лице. Чтобы кожа при этом выглядела идеально, Эшли Грэм интенсивно увлажняет ее, использует сыворотки и маски с витамином С и гиалуроновой кислотой, а также всегда пользуется кремом с SPF, который защищает от фотостарения.

Как самая сексуальная женщина мира ухаживает за волосами, почему ест смузи на завтрак и с чего начинается ее утро, читайте в полной версии материала в «СЭ».