Кардиолог Кадин рассказал, насколько экстремальная жара опасна для сердца

Кандидат медицинских наук Сергей Кадин рассказал, что жаркая погода может стать причиной гипертонического криза у пациентов с проблемами сердечно-сосудистой системы.

Как отмечает врач, работа сердечно-сосудистой системы тесно взаимосвязана с различными жизненными задачами, в число которых входит терморегуляция. По его словам, прием и отдача тепловой энергии в теле человека осуществляются кровью, наполняющей крупные и мелкие сосуды. Значительная часть регуляции этого потока выполняется сердцем.

«Другая часть — это управление шириной просвета микрососудов кожи, благодаря чему поверхность тела может становиться более или менее открытой для теплопередачи», — приводит «Life.ru» слова Кадина.

Специалист добавил, что в жаркой среде микрососуды кожи расширяются и объем протекающей через них крови увеличивается. В этой ситуации на теле появляется покраснение, так как вырабатывается лишняя энергия в окружающий воздух.

«Чтобы обеспечить «освежающий» поток крови, необходимо иметь в организме достаточное количество жидкости, а раз ее стало больше, то и сердцу следует интенсифицировать работу, увеличив силу и частоту сокращений. Дополнительная жидкость быстро заимствуется из тканевых депо, но потом этот «долг» нужно безотлагательно вернуть, то есть выпить ее достаточное количество», — объяснил он.