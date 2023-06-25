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Сегодня, 13:10

Кардиолог Кадин рассказал, насколько экстремальная жара опасна для сердца

Алина Савинова
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Кандидат медицинских наук Сергей Кадин рассказал, что жаркая погода может стать причиной гипертонического криза у пациентов с проблемами сердечно-сосудистой системы.

Как отмечает врач, работа сердечно-сосудистой системы тесно взаимосвязана с различными жизненными задачами, в число которых входит терморегуляция. По его словам, прием и отдача тепловой энергии в теле человека осуществляются кровью, наполняющей крупные и мелкие сосуды. Значительная часть регуляции этого потока выполняется сердцем.

«Другая часть — это управление шириной просвета микрососудов кожи, благодаря чему поверхность тела может становиться более или менее открытой для теплопередачи», — приводит «Life.ru» слова Кадина.

Специалист добавил, что в жаркой среде микрососуды кожи расширяются и объем протекающей через них крови увеличивается. В этой ситуации на теле появляется покраснение, так как вырабатывается лишняя энергия в окружающий воздух.

«Чтобы обеспечить «освежающий» поток крови, необходимо иметь в организме достаточное количество жидкости, а раз ее стало больше, то и сердцу следует интенсифицировать работу, увеличив силу и частоту сокращений. Дополнительная жидкость быстро заимствуется из тканевых депо, но потом этот «долг» нужно безотлагательно вернуть, то есть выпить ее достаточное количество», — объяснил он.

Источник: https://life.ru/p/1589153
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