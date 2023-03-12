Кардиолог назвал 5 опасных для сердца привычек

Кардиохирург НМИЦ ТИО имени академика В.И.Шумакова Андрей Титаренко рассказал «СЭ» о привычках, которые губят здоровье сердца. Среди них пристрастие к токсичные веществам (табак и курительные смеси, алкоголь, наркотики), малоподвижный образ жизни, переедание, хронический недосып и стрессы.

Как отметил кардиохирург, курение очень сильно бьет по здоровью не только легких, но также сердца и сосудов, способствует образованию атероматозных бляшек и тромбов, нарушает обмен веществ. «Вейпы и различные электронные сигареты также влияют на здоровье. Поскольку это тоже курение», — предупредил врач. Негативно воздействует и алкоголь, прежде всего он пагубен для функций печени, сердца и обмена веществ. Наркотики, помимо зависимости и уничтожения нервно-психического здоровья, приводят к нарушениям в работе печени и сердца, могут довести человека до хирургического лечения.

Не стоит думать, что остальные привычки менее опасны. Так, малоподвижный образ жизни лишает сердечную мышцу необходимой нагрузки. «Недостаток физической активности — один из факторов риска образования тромбов. Сердцу тоже нужны тренировки, и это не марафон между холодильником и диваном», — заявил Андрей Титаренко. Неконтролируемое потребление продуктов тоже губительно для организма и приводит к перегрузке не только пищеварительной, но и сердечно-сосудистой системы. К тому же лишний вес и переедание напрямую связаны со снижением подвижности.

Негативно влияют на сердце переживания и стрессы, а также недостаток сна, особенно в сочетании с попытками взбодриться кофеином. «Вначале развивается утомляемость, слабая концентрация, накапливается усталость. Большие дозировки кофе при регулярном злоупотреблении на фоне недосыпа и утомления нервной системы могут приводить к нарушению ритма сердца», — резюмировал кардиохирург.

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