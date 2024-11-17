Кардиолог назвал неочевидный плюс ежедневной зарядки

В разговоре с «СЭ» врач-терапевт, кардиолог Иван Степаненко заявил, что ежедневная утренняя зарядка помогает насытить мозг кислородом. По его словам, регулярные физические упражнения по утрам улучшают когнитивные функции, включая память, внимание и способность к концентрации. Это, в свою очередь, положительно влияет на общую продуктивность и качество жизни.

Но самым неочевидным плюсом утренней и регулярной зарядки эксперт считает уменьшение тяги к кофеину.

«Зарядка поможет справиться с зависимостью от кофеина. Согласно исследованию канадских ученых, всего 20 минут физической активности по утрам дают такой же заряд энергии, как чашка кофе», — сказал медик.

Доктор подчеркнул, что физические упражнения также снижают симптомы синдрома отмены, возникающего после отказа от бодрящего напитка.